Навчальні заклади Кіровоградщини потребують педагогів

Сьогодні навчальні заклади області потребують 9 вчителів, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема,у Кропивницькому потрібні вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти (заробітна плата – 6 625 грн) та вчитель інформатики та математики із оплатою праці 4723 грн. У одному з НВО Світловодщини потрібні вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти і вчитель історії та правознавства, обом педагогам пропонується заробітна плата у розмірі 6 000 грн. У Знам’янці запрошують вчителя з англійської мови, на місяць пропонують 4800 грн. На Маловисківщині потрібен вчитель хімії та біології (заробітна плата – 4743,70 грн). До однієї зі шкіл Петрівщини запрошують практичного психолога і пропонують заробітну плату 4750 грн.

Також на Кіровоградщині потрібні викладачі: спортивна школа у Голованівську потребує тренера-викладача з важкої атлетики, а професійно-технічне училище у Новоукраїнці запрошує викладача професійно-технічного навчального закладу (сільськогосподарські машини, трактори, слюсарні роботи). За обома посадами роботодавці пропонують заробітну плату у розмірі 4723 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.