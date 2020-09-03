Навчальні заклади Кіровоградщини потребують понад 115 працівників

Сьогодні навчальні заклади області (загальноосвітні школи, ліцеї, коледжі, професійні училища, інститути та університети) потребують 117 працівників, повідомляє “Голос Громади” на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Потребують працівників серед таких професій:

-асистент вчителя – 4 вакансії (заробітна плата –5000/5500 грн);

-бібліотекар – 1 вакансія (заробітна плата – 2500 грн; 0,5 ставки);

-бухгалтер – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)–5 вакансій(заробітна плата – 5000 грн);

-викладач професійно-технічного навчального закладу – 2 вакансії (заробітна плата – 5466/3279 грн (0,6 ставки);

-викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів)– 1 вакансія (заробітна плата – 6000 грн);

-вихователь –7 вакансій (заробітна плата – 6000/5000 грн);

-вихователь дошкільного навчального закладу – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);

-водій автотранспортних засобів – 4 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);

-вчитель закладу загальної середньої освіти – 24 вакансії (заробітна плата – 5000/5500/6000/7000/8500/9000 грн);

-вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти – 8 вакансій (заробітна плата – 5000/6000/9000 грн);

-вчитель-логопед – 2 вакансії (заробітна плата – 5000/5676 грн);

-двірник – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);

-директор позашкільного закладу – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-електрик дільниці–3 вакансії(заробітна плата – 5000 грн);

-завідувач господарства – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-завідувач лабораторії (освіта) – 3 вакансії (заробітна плата – 5249 грн);

-заступник директора– 1 вакансія (заробітна плата – 6000 грн);

-інженер з охорони праці – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-інженер з радіонавігації та радіолокації – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-інструктор з навчання практичної їзди – 1 вакансія (заробітна плата – 5739 грн);

-комірник – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-кухар – 6 вакансій (заробітна плата – 5000 грн);

-кухонний робітник – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-майстер виробничого навчання – 10 вакансій (заробітна плата – 5000/5785 грн);

-маляр – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-настроювач піаніно та роялів – 1 вакансія (заробітна плата – 2500 грн; 0,5 ставки);

-педагог соціальний – 1 вакансія (заробітна плата – 7444 грн);

-педагог-організатор – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);

-практичний психолог – 2 вакансії (заробітна плата – 5000/5466 грн);

-прибиральник службових приміщень – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);

-професор – 1 вакансія (заробітна плата – 10000 грн);

-психолог – 2 вакансії (заробітна плата – 5500/5000 грн);

-робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків–3 вакансії(заробітна плата –5000 грн);

-секретар – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-сестра медична – 3 вакансії (заробітна плата – 5100/5000 грн);

-сестра медична з дієтичного харчування – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);

-фахівець (спеціаліст з охорони праці в школі) – 2 вакансії (заробітна плата –5000 грн);

-черговий по гуртожитку – 1 вакансія (заробітна плата – 5050 грн).

Вакансії є актуальними у всіх районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.