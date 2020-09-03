Навчальні заклади Кіровоградщини потребують понад 115 працівників

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Сьогодні навчальні заклади області (загальноосвітні школи, ліцеї, коледжі, професійні училища, інститути та університети) потребують 117 працівників, повідомляє “Голос Громади” на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Потребують працівників серед таких професій:

-асистент вчителя – 4 вакансії (заробітна плата –5000/5500 грн);
-бібліотекар – 1 вакансія (заробітна плата – 2500 грн; 0,5 ставки);
-бухгалтер – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)–5 вакансій(заробітна плата – 5000 грн);
-викладач професійно-технічного навчального закладу – 2 вакансії (заробітна плата – 5466/3279 грн (0,6 ставки);
-викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів)– 1 вакансія (заробітна плата – 6000 грн);
-вихователь –7 вакансій (заробітна плата – 6000/5000 грн);
-вихователь дошкільного навчального закладу – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);
-водій автотранспортних засобів – 4 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);
-вчитель закладу загальної середньої освіти – 24 вакансії (заробітна плата – 5000/5500/6000/7000/8500/9000 грн);
-вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти – 8 вакансій (заробітна плата – 5000/6000/9000 грн);
-вчитель-логопед – 2 вакансії (заробітна плата – 5000/5676 грн);
-двірник – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);
-директор позашкільного закладу – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-електрик дільниці–3 вакансії(заробітна плата – 5000 грн);
-завідувач господарства – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-завідувач лабораторії (освіта) – 3 вакансії (заробітна плата – 5249 грн);
-заступник директора– 1 вакансія (заробітна плата – 6000 грн);
-інженер з охорони праці – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-інженер з радіонавігації та радіолокації – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-інструктор з навчання практичної їзди – 1 вакансія (заробітна плата – 5739 грн);
-комірник – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-кухар – 6 вакансій (заробітна плата – 5000 грн);
-кухонний робітник – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-майстер виробничого навчання – 10 вакансій (заробітна плата – 5000/5785 грн);
-маляр – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-настроювач піаніно та роялів – 1 вакансія (заробітна плата – 2500 грн; 0,5 ставки);
-педагог соціальний – 1 вакансія (заробітна плата – 7444 грн);
-педагог-організатор – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);
-практичний психолог – 2 вакансії (заробітна плата – 5000/5466 грн);
-прибиральник службових приміщень – 2 вакансії (заробітна плата – 5000 грн);
-професор – 1 вакансія (заробітна плата – 10000 грн);
-психолог – 2 вакансії (заробітна плата – 5500/5000 грн);
-робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків–3 вакансії(заробітна плата –5000 грн);
-секретар – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-сестра медична – 3 вакансії (заробітна плата – 5100/5000 грн);
-сестра медична з дієтичного харчування – 1 вакансія (заробітна плата – 5000 грн);
-фахівець (спеціаліст з охорони праці в школі) – 2 вакансії (заробітна плата –5000 грн);
-черговий по гуртожитку – 1 вакансія (заробітна плата – 5050 грн).

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Вакансії є актуальними у всіх районах Кіровоградщини.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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