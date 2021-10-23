Навчальні заклади Кіровоградщини потребують учителів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вчителях.

Станом на 22 жовтня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1534 вакантні посади. Наразі загальноосвітні заклади області потребують 12 фахівців за професіями:

вчитель закладу загальної середньої освіти – 10 вакансій;

вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти – 2 вакансії.

Серед вакансій учителів закладів загальної середньої освіти – викладачі англійської мови, зарубіжної літератури, технологій, математики, фізики та інформатики.

Учителі затребувані в Голованівському, Знам’янському районах та місті Кропивницькому.

Роботодавці області готові платити вчителям від 3 050 (0,5 ставки) до 8 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.