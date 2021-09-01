Навчальні заклади області потребують пів сотні вчителів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вчителях.

Станом на 31 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1764 вакантні посади. Наразі загальноосвітні заклади області потребують 52 фахівців за професіями:

вчитель закладу загальної середньої освіти – 46 вакансій;

вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти – 5 вакансій;

вчитель-дефектолог – 1 вакансія.

Серед вакансій вчителів закладів загальної середньої освіти – викладачі англійської мови, зарубіжної літератури, інформатики, математики, трудового навчання, української мови і літератури, фізики, хімії, астрономії, географії, музики та фізичної культури.

Учителі затребувані в Олександрійському, Олександрівському, Бобринецькому, Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському, Знам’янському, Компаніївському, Новгородківському, Новомиргородському, Онуфріївському районах та містах Кропивницькому, Олександрії, Знам’янці, Світловодську.

Роботодавці області готові платити вчителям від 2 500 (0,3 ставки) до 10 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.