Навчальні заклади області потребують півтора десятка вчителів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вчителях.
Станом на 10 січня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1555 вакантних посад. Наразі загальноосвітні заклади області потребують 15 фахівців за професіями:
вчитель закладу загальної середньої освіти – 13 вакансій;
вчитель-дефектолог – 1 вакансія;
вчитель-реабілітолог – 1 вакансія.
Серед вакансій вчителів закладів загальної середньої освіти – викладачі англійської мови, історії, інформатики, математики і фізики.
Роботодавці області готові платити вчителям від 6 500 до 11 500 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.