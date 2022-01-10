Навчальні заклади області потребують півтора десятка вчителів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у вчителях.

Станом на 10 січня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1555 вакантних посад. Наразі загальноосвітні заклади області потребують 15 фахівців за професіями:

вчитель закладу загальної середньої освіти – 13 вакансій;

вчитель-дефектолог – 1 вакансія;

вчитель-реабілітолог – 1 вакансія.

Серед вакансій вчителів закладів загальної середньої освіти – викладачі англійської мови, історії, інформатики, математики і фізики.

Роботодавці області готові платити вчителям від 6 500 до 11 500 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.