Навчальний процес у школах Олександрії буде організовано з дотриманням нового санітарного регламенту

Олександрійські школи працюватимуть за новим санітарним регламентом, який набрав чинності з початку нового року, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Згідно з новим Санітарним регламентом у школах:

‐ забезпечується підвезення учнів, які проживають від закладу освіти на відстані понад 2 км у порядку, визначеним засновником закладу освіти відповідно до законодавства;

‐ навчальні приміщення для учнів 1-4 класів повинні розміщуватися окремо від навчальних приміщень учнів 5-11 (12) класів;

‐ враховані умови для перебування учнів з особливими освітніми потребами;

‐ розроблені вимоги до облаштування кабінетів інформатики та/або комп’ютерних класів із сучасним технічним обладнанням та вимоги до робочих місць учнів;

‐ дозволяється дротове та/або бездротове підключення до мережі Інтернет;

‐ заклади освіти повинні мати централізовану або автономну систему теплопостачання, яка забезпечує оптимальні показники мікроклімату.

‐ заклади освіти обладнуються інженерними мережами господарсько-питного водопостачання, мережами каналізації, водостоку, опалення, вентиляції.

Також згідно з новими правилами в закладах освіти необхідно обов’язково передбачити внутрішні санітарні вузли з підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила.

У санітарних вузлах для учнів (окремих для хлопчиків і дівчаток), які розміщуються на кожному поверсі закладу освіти, варто передбачати спеціально обладнану кабіну для використання її людьми з інвалідністю, у тому числі тими, що пересуваються на візку, за допомогою милиць чи інших засобів. Окремий санітарний вузол для педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, окрім учнів.

Документ визначає норми повітряно-теплового режиму в школі, освітлення приміщень, рівнів шуму та вібрацій, забрудненості повітря класних приміщень, якості та безпечності води, що використовується у закладі.

Чимало нововведень стосуються організації харчування та пиття учнів. Зокрема, забороняється продавати у шкільних буфетах та шкільних автоматах чіпси, сухарики, попкорн, деякі солодощі, ковбасні, рибні продукти промислового та кулінарного виробництва та інші харчові продукти та вироби. Надано перелік та вимоги до продуктів, що дозволено використовувати, реалізувати у шкільних буфетах, автоматах та готувати на харчоблоках закладів освіти.

Також нововведення стосуються дітей з особливими потребами та тих, хто має непереносимість лактози й глютену (якщо є довідка від сімейного лікаря чи педіатра). Питання харчування дітей у школах висвітлено з урахуванням сучасних медичних, навчально-освітніх та гігієнічних вимог та вимог дитячого організму.

Санітарним регламентом підвищена відповідальність саме засновника та керівника закладу освіти з дотримання, викладених у ньому вимог.