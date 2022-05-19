Навчальний заклад Олександрії, єдиний в області, взяв участь у творчому челенджі до Дня вишиванки

У третій четвер травня традиційно в Україні святкують День вишиванки. З цієї нагоди “Науково-методичний центр вищої фахової та передвищої освіти” запропонував навчальним закладам взяти участь у всеукраїнському творчому челенджі «Вишиванка – місток єднання минулого, сьогодення та майбутнього українців».

Тож, впродовж 18-19 травня, навчальні заклади України об’єдналися у творчому челенджі, в рамках якого звучать творчі патріотичні виступи студентів та педагогічних працівників у вигляді авторських віршів, читання поезії та прози, виконання пісень й творчих виступів про Вишиванку – символ українського народу, спадок нації та її генетичний код.

На пропозицію взяти участь у челенджі відгукнувся ВСП “Олександрійський аграрний фаховий коледж БНАУ”, до речі, єдиний серед закладів в області.

Наші місцеві патріоти під час прямої трансляції виконували наживо авторський вірш співзвучний з назвою челенджу “Вишиванка – місток єднання минулого, сьогодення та майбутнього”.

Чуттєве та переконливе виконання вірша покликане пошановувати споконвічні народні традиції, зберігати культуру українського народу. В авторстві йдеться про патріотизм та єднання кожного українця невидимими ниточками, що проростають в утробі матері, передаються з грудним молоком до дитини та оберігають й допомагають жити упродовж всього буття…

Бажаємо перемоги у патріотичному челенджі та чекаємо результатів! (Далі відео здійснення челенджу – просимо до перегляду!)

Додатково:

авторка вірша – керівник гуртка коледжу – Адам О.В.

декламувала вірш студентка коледжу – Сорокун Аліна.