Наявність вакцин проти сезонного грипу в аптечній мережі області та Олександрії

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Щеплення проти сезонного грипу розпочаті з 4 жовтня 2021 року. В першу чергу отримують щеплення контингенти груп медичного та епідемічного ризику. Разом з тим, всі охочі можуть звернутися в аптечну мережу міста для придбання вакцин за рецептом сімейного лікаря.

Відділ імунопрофілактики ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надає інформацію, що в аптеках міста продовжується реалізація вакцин проти сезонного грипу.

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На сьогодні в наявності дозволені до використання в Україні вакцини Ваксігрип-Тетра (Франція), Імфлувак (Нідерланди) та GC Flu (Корея) в аптечній мережі:

м. Кропивницький:

  • ЗП-СМ с. Гірниче;
  • Аптека №1, вул. Набережна, 13;
  • вул. Дніпровська, 21;
  • вул. Олега Паршутіна, 5 (ФОП);
  • ПП ПВФ «Ацинус», вул. В. Перспективна, 65;
  • «АНЦ», вул. Беляєва, 31-А.

м. Бобринець:

  • Аптека «Старт», вул. Базарна, 147;
  • Аптека №16, вул. Миколаївська, 78.
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м. Олександрія:

  • Аптека №23, вул. Козацька, 47.

м. Долинська:

  • Аптека «Берегиня», вул. Нова, 92;
  • Аптека «Берегиня», вул. Центральна. 179.

Станом на 22 жовтня 2021 року в аптечній мережі Кіровоградської області в наявності 540 доз вакцини Ваксігрип-Тетра (Франція), 77 доз вакцини Імфлувак (Нідерланди).

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