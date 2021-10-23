Наявність вакцин проти сезонного грипу в аптечній мережі області та Олександрії

Щеплення проти сезонного грипу розпочаті з 4 жовтня 2021 року. В першу чергу отримують щеплення контингенти груп медичного та епідемічного ризику. Разом з тим, всі охочі можуть звернутися в аптечну мережу міста для придбання вакцин за рецептом сімейного лікаря.

Відділ імунопрофілактики ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надає інформацію, що в аптеках міста продовжується реалізація вакцин проти сезонного грипу.