Наявність вакцин проти сезонного грипу в аптечній мережі області та Олександрії

Щеплення проти сезонного грипу розпочаті з 4 жовтня 2021 року. В першу чергу отримують щеплення контингенти груп медичного та епідемічного ризику. Разом з тим, всі охочі можуть звернутися в аптечну мережу міста для придбання вакцин за рецептом сімейного лікаря.
Відділ імунопрофілактики ДУ «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надає інформацію, що в аптеках міста продовжується реалізація вакцин проти сезонного грипу.
На сьогодні в наявності дозволені до використання в Україні вакцини Ваксігрип-Тетра (Франція), Імфлувак (Нідерланди) та GC Flu (Корея) в аптечній мережі:
м. Кропивницький:
- ЗП-СМ с. Гірниче;
- Аптека №1, вул. Набережна, 13;
- вул. Дніпровська, 21;
- вул. Олега Паршутіна, 5 (ФОП);
- ПП ПВФ «Ацинус», вул. В. Перспективна, 65;
- «АНЦ», вул. Беляєва, 31-А.
м. Бобринець:
- Аптека «Старт», вул. Базарна, 147;
- Аптека №16, вул. Миколаївська, 78.
м. Олександрія:
- Аптека №23, вул. Козацька, 47.
м. Долинська:
- Аптека «Берегиня», вул. Нова, 92;
- Аптека «Берегиня», вул. Центральна. 179.
Станом на 22 жовтня 2021 року в аптечній мережі Кіровоградської області в наявності 540 доз вакцини Ваксігрип-Тетра (Франція), 77 доз вакцини Імфлувак (Нідерланди).