Наявність вакцини від коронавірусу для олександрійців

За даними управління охорони здоров’я минулого тижня в пункті масової вакцинації населення, що діє на базі ПК «Світлопільський» щепилася рекордна кількість жителів громади – 3 102 особи. Це майже вдвічі більше, ніж у попередній період.

Уперше вакцинувалося 2 040 громадян, повний курс імунізації пройшли 1 062 людини.

Найбільше олександрійці надають перевагу вакцині Pfizer, нею щепилося 1 780 чоловік, CoronaVac виявило бажання імунізуватися 986 осіб, AstraZeneca – 336 осіб.

На сьогодні залишок вакцин у пункті вакцинації становить:

Pfizer – 1134 дози;

CoronaVac – 691 доза;

AstraZeneca – 2 170 доз.

Пункт масової вакцинації працює щодня без вихідних з 9.00 до 15.00. Місце роботи: приміщення ПК «Світлопільський».

З будь-яких питань щодо вакцинації можна звертатися за телефоном: (068) 524-27-49 (з 10:00 до 18:00 години).