Назахищалася на 5 років тюрми: олександрійку засудили за “неуміле” поводження з ножем

Олександрійський міськрайонний суд виніс вирок уродженці Олександрії, яка проведе 5 років за ґратами за різанину ножем. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Златопіль.

За матеріалами слідства, 13 травня 2020 року потерпілий гостював у підозрюваної й, за словами засудженої, поводився неадекватно. Господиня виганяла його, але той не йшов і більш того, хотів жити разом з нею для подальшого створення сім`ї. Під час сварки, що сталася на фоні ревнощів, жінка ударила ножем чоловіка в живіт, однак говорить, що хотіла лише налякати, а постраждалий наштрикнувся сам. Це підтвердили свідки пригоди. Після цього чоловік на велосипеді поїхав додому, але йому стало зле і родичі викликали швидку.

За вчинене, з урахуванням попередніх судимостей, жінку засудили до 5 років тюрми.