Назвали 20 найкращих громад Кіровоградщини: хто став лідером?

Згідно з рейтингом Регіонального центру економічних досліджень та підтримки бізнесу, на Кіровоградщині 20 громад стали найкращими щодо інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Фонду у Фейсбук.

Серед лідерів в області – Смолінська та Олександрія.

Загалом рейтинг враховує 40 критеріальних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році. Загалом на Кіровоградщині оцінили 54 громади.

До ТОП-20 найкращих громад області станом на 1 липня увійшли такі ОТГ: