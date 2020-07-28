Не алеєю єдиною. Яким буде парк Шевченка після реконструкції: ФК «Олександрія» про плани на майбутнє

Всі олександрійці зраділи, коли дізнались, що занедбаний колишній парк культури та відпочинку «Шахтар» взявся комплексно реконструювати ФК «Олександрія».

Мешканці й гості міста з нетерпінням чекають оновленого, сучасного та наповненого новим життям парку, який колись був пам’яткою Олександрії.

Керівництво футбольного клубу поділилось з кореспондентами «Голосу Громади» про плани перевтілення парку, яке розраховане на близько двох років.

Сьогодні вже розпочата комплексна реконструкція центральної алеї парку ім.Т.Г.Шевченка. Роботи розпочалися з викорчовування старих аварійних тополь, зняття не пригідного асфальтного покриття, прибирання так званих лавок для сидіння та їх залишків, а також старих стовпів для електромереж. Зокрема, по ходу робіт для комфортного відпочинку олександрійців на пляж завезли близько 40 тонн піску. Наразі триває укладання тротуарної плитки з 3D ефектом, встановлення нових опор для майбутнього освітлення алеї, облаштування клумб для квітів, труб для автоматичного поливу та інше. Мають намір зробити озеленення в глибину парку на 5 м з кожного боку, де розмістять велосипедні доріжки, насадять нових дерев і таке інше. Після алеї всі сили перекинуть на будівництво пляжу. У планах побудувати набережну, завезти ще пуску, зробити гарне освітлення, доріжки тощо. Реконструкцію центральної алеї парку готуються завершити до кінця року.

Потім, після комплексного будівництва центральної алеї, впродовж 2 років продовжать перевтілювати й інші частини парку: буде зведено ресторано-готельний комплекс на території парку, облаштовано нові сучасні атракціони для дітей, гойдалки… Крім того, відбудують ще 2 алеї парку – одна та, що йде до пам’ятника футбольному м’ячу, та ту, яка тягнеться від вулиці Шевченка до центру парку.

Таким чином, за якісь декілька років, майже вся територія парку буде доведена до ладу, осучаснена та, впевнений президент ФК «Олександрія» Сергій Кузьменко, неодмінно стане улюбленим та постійним місцем відпочинку містян та гостей славного міста Олександрії.

Нагадаємо, що роботи проводить ФК «Олександрія», який очолює Сергій Кузьменко, що взяв в оренду занедбаний парк ім. Т.Шевченка, з метою його комплексної реконструкції.