Не буде тут ніякого монумента, – сказав виконком міської ради

Рішення демонтувати інформаційний вказівник, встановлений в кутку південної частини площі Соборної, симетрично до меморіального знаку на честь ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні 9 червня. Рішення винесене з урахуванням висновків міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки.

Коротка історія цього вказівника. Наприкінці вже досить далекого 2012 року члени Олександрійської міської організації Комуністичної партії (на той час ще цілком легальної) раптом вирішили, що на центральній площі (тоді ще ім.Леніна) обов`язково має бути монумент «На честь перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945». Свою ідею ініціатори, одним з яких (а скоріш за все – головним) був шанований в Олександрії громадський діяч, Почесний громадянин міста, нині, на жаль, покійний, Юрій Дзбановський, намагалися провести через міську раду.

З цього приводу у місті тоді розгорнулася досить гучна полеміка: опоненти ідеї вважали, що в місті і без цього достатньо історичних пам`ятників на честь героїки тієї війни, отож ні сіло, ні впало витрачати значні бюджетні кошти на спорудження ще одного, до того ж абсолютно «безликого», абстрактного монумента немає ніякої потреби. Але комуністи стояли на своєму і маючи тоді досить значний політичий вплив у місті таки спромоглися «протягти» через виконком міськради хоча й не таке, як бажали, але компромісне рішення: мовляв, оскільки на даний час на монумент немає коштів, то необхідно встановии на площі поки що пам`ятний знак про те, що монумент встановлять тоді, як на це з`явиться замовник з грошима. Так і зробили: виконком не став пручатися комуністам і на початку 2013 року було виготовлено та встановлено ось таку гранітну брилу з відповідним написом. Та час йшов собі, але замовник все не знаходився. Каменюка так і простояла на площі донині.

Поглянемо на неї ще раз (вже на прощання). Напис на брилі містить щонайменше три історичні несуразності: термін «Велика Вітчизняна війна» існує тільки в росії та республіках «іже з нею». В усьому іншому (нормальному) світі і в Україні також застосовується тільки поняття «Друга Світова війна» і переміг у ній не лише «радянський народ». Тривалість війни також була, як відомо, не 1941-1945, а значно довша – 1939 – 1945. Перемога була одержана не тільки над фашизмом, як таким, а над нацизмом (що є різними поняттями). Крім того, на вказівнику зображена заборонена комуністична символіка і георгіївська стрічка…

Відтоді багато води спливло. А ще більше сталося сумних подій в Україні: трагедія на Майдані Незалежності, у якій не останню негативну роль відіграли комуністи, напад росії на Україну 2014 року, який комуністи тоді відмовилися засуджувати, тривала неоголошена війна рф проти України, на початку якої Комуністична партія нарешті стала забороненою в Україні; закон про декомунізацію, кровопролитна велика російсько-українська війна…

Отож нинішній виконавчий комітет міськради скасував відповідне рішення тодішнього виконкому від 14 лютого 2013 року і доручив комунальному підприємству «Чисте місто» прибрати з площі Соборної гранітний вказівник. Але його не знищать: «Чисте місто», згідно з останнім рішенням виконкому, має забезпечити збереження вказівника після демонтажу. Ймовірно, колись його виставлять у спеціально облаштованому «заповіднику» подібних комуністичних символів – «для історії».