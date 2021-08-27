«(Не)формальна» вчительська конференція пройшла в Олександрії

27 серпня в Олександрії пройшла регіональна (не)конференція педагогів загальноосвітніх закладів, повідомляє «Голос Громади».

Захід проходив у концертному залі Олександрійського театру у формі, визначеній, як EdCamp.

(EdCamp (едкемп) в Україні — конференції, які проводять самі учасники — як правило, їх називають «неконференцією». Edcamp призначені для отримання інтерактивного професійного досвіду викладачами шкіл (за західними стандартами — викладачами системи К-12). Edcamps є зразком barcamp’а, де безкоштовні конференції учасників з основним акцентом на технології і комп’ютери. Освітні технології — найпоширеніша тема на edcamp’і, так само, як і педагогіка, практичні приклади використання в навчальному процесі сучасних технологій, вирішення проблем у класі).

На олександрійську (не)конференцію для обміну педагогічним досвідом прибули вчителі, директори шкіл, завідуючі дитячих садочків, методисти з Києва, Кривого рогу, Луцька, Стрия, Харкова, Долинської, Кропивницького, Олександрії та Олександрійського району.

Розпочалася ця «неформальна» вчительська конференція з короткого привітального концерту, у якому вокальні та хореографічні номери продемонстрували юні виконавці і молодь, після чого перед присутніми виступила заступник міського голови Олександрії з гуманітарних питань Ірина Чемерис.

Вона коротко поінформувала учасників зібрання про мережу дошкільних, загальних і позашкільних освітніх закладів Олександрійської громади, про здобутки та успіхи учнів і вихованців. Згадала заступниця міського голови і про проблеми в освітній галузі міста, в якій, так само як і в освіті будь-якого іншого регіону країни, головним негативним чинником залишається дефіцит фінансування навчальних закладів з державного бюджету. Зі свого боку, міська рада виділяла і виділяє передбачені для цього додаткові кошти з місцевого бюджету на підготовку до нового навчального року, на співфінансування освітніх програм, на підтримку технічного стану шкіл міста тощо, сказала Ірина Чемерис.

Потім слухачам була представлена гостя Олександрії – голова ради EdCаmp Олена Масалітіна. Вона доповіла про тематику і мету проведення неконференції. Так, розпорядок дня після урочистої частини заходу в Олександрійському театрі передбачав роботу на базі Олександрійського колегіуму по різних окремих темах освітнього процесу з такими новаціями, як експертні панелі, практикуми, майстер-класи, живе спілкування та обмін досвідом учасників між собою. Головною ж ідеєю EdCаmp- конференції залишається реформація загальної освіти, вивчення і запровадження принципово нових підходів до освітнього процесу, які диктує сьогодення і світовий науково-технічний прогрес, розвиток людських особистостей у світлі цих вимог та забезпечення різносторонньої реалізації їхніх можливостей – по це зокрема йшлося на олександрійській (не) конференції.