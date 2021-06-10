Не всі радіють: в Олександрії здійснюють асфальтування прибудинкових територій та тротуарів

У дворах Олександрії почали приводити до ладу під’їзди до будинків, тротуари та прибудинкові території, повідомляє “Голос Громади”.

Сьогодні питання покращення руху для транспорту та умов для пішоходів є одним з пріоритетніших для влади міста.

По місту виконують ремонт асфальтобетонного покриття, латають ями й, подекуди, цілі ділянки доріг біля прибудинкових територій.

Кореспонденти “Голосу Громади” стали свідками зіпсованого настрою маленької олександрійки, яка із сумом відреагувала на заасфальтовану величезну яму на всю ширину дороги, й промовила: “А як же тепер… Тут більше не буде моєї улюбленої калюжі!?”.