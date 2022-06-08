Небачений прецедент: лавров отримав облизня від ЄС

У глави мзс росії сергія лаврова буквально «перед носом» Європа з тріском «хряснула дверима». Лавров був змушений скасувати дводенний візит до бєлграда після того, як у неділю Чорногорія, Болгарія та Північна Македонія відмовилися пропустити його літак через свій повітряний простір. Випадок досі небувалий у сучасних міжнародних стосунках.

Візит до сербії був запланований на 6-7 червня. Російська делегація з лавровим повинна була прибути до бєлграда для проведення переговорів. Але всього за кілька годин до вильоту країни, які оточують Сербію (а це члени ЄС та НАТО) закрили канал авіарадіозв’язку, не дозволивши проліт рейсу лаврова своїми повітряними просторами..Інцидент зокрема підтвердила «на істеричних нотах» речниця мзс рф марія захарова.Сам лавров теж «висловив обурення діями ЄС».

Це стало результатом нового пакету санкцій: майже всі країни Євросоюзу та Велика Британія закрили небо для російських лайнерів невдовзі після вторгнення росії до України 24 лютого. І хоча Північна Македонія та Чорногорія не входять до складу ЄС, але вони є членами НАТО і теж приєдналися до європейських санкцій проти росії.

А от сербія – одна з небагатьох союзниць росії у Європі. Вона не входить до НАТО і не підтримує санкції проти москви, хоча з 2012 року має офіційний статус країни-кандидата на вступ до ЄС. На початку березня у бєлграді відбулися багатолюдні акції на підтримку війни росії в Україні.

Сербія практично повністю залежить від російського газу, але її лояльність до москви викликана також тим, що російська влада підтримує бєлград у невизнанні незалежності Косова, тобто тут діє старий принцип «рука руку миє».

“Здатність до телепортації дипломатія ще не опанувала”, – так з похмурим гумором прокоментувало джерело в мзс росії, відповідаючи ряду ЗМІ на запитання, як же тепер добиратиметься лавров до сербії. Ну, крім «телепортації», у рашистських дипломатів є ще один спосіб туди потрапитиї, теж з гумором коментують міжнародні оглядачі: це летіти у протилежний бік, у напрямку Казахстану, потім – через деякі країни південної Азії і близького Сходу в обхід Туреччини, потім – над Середземним морем і аж звідти є деяка ймовірність потрапити у «дружню країну». І навіть якщо це вийде, «гак» такими манівцями виходить у кілька разів довший…