Небезпечні дні для здоров`я: названі дати сильних магнітних бур

У липні прогнозується кілька складних для самопочуття днів у геомагнітному плані, повідомляє “Голос Громади”.

За даними фахівців, магнітні бурі різного ступеня тяжкості будуть вирувати на початку липня, кілька днів у середині та в кінці місяця. У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття: запаморочення, головний біль, нудоту, слабкість і занепад сил.

Найсильнішу магнітну бурю липня силою 4 бали очікують 4 і 5 числа У ці дні можливі перепади настрою, агресія й погане самопочуття. Для поліпшення стану рекомендується випити трав’яний чай і прийняти заспокійливу ванну.

Магнітна буря 9 та 10 липня буде не такою сильною (3 бали), але також може негативно впливати на самопочуття. У метеозалежних людей будуть спостерігатися запаморочення, непритомність і безсоння.

Ближче до екватора місяця, 12 і 13 липня, будуть складними днями для людей зі слабкими судинами. У них може спостерігатися тахікардія, запаморочення, непритомність, проблеми зі сном. Магнітна буря в ці дні дорівнюватиме 4 балам.