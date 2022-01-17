Недобросовісного постачальника COVID-обладнання покарала прокуратура

Кіровоградська обласна прокуратура наполягла на матеріальному стягненні до бюджету пені за невчасно поставлений недобросовісним постачальником товар, призначений для боротьби з хворобою COVID-19, повідомляє «Голос Громади» за офіційною інформацією правоохоронного відомства.

Обласною прокуратурою, за результатами опрацювання відкритих джерел інформації, зокрема офіційного вебпорталу «PROZORRO» встановлено, що обласним закладом охорони здоров’я проведено закупівлю апаратури для радіотерапії та механотерапії, яку призначено для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Разом з цим, за наслідками виконання укладеного договору, постачальник спонукав лікувальний заклад укласти додаткову угоду на продовження строку поставки. Не зважаючи на це, медичну апаратуру все одно поставлено з порушенням строку більш ніж на два тижні.

В результаті, лікувальний заклад був позбавлений можливості своєчасно використовувати апаратуру, в якій, під час епідемії, мав гостру потребу.

Тільки за втручання прокуратури недобросовісним постачальником в рамках досудового врегулювання спору сплачено на користь бюджету пеню у сумі 24 тис. гривень за невчасно поставлений товар.