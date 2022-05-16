Недобудова Олександрії стала пасткою для дитини

Днями, розваги 12-річного мешканця Олександрії завершився викликом місцевих рятувальників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Хлопець забрався на другий поверх недобудови та не зміг самотужки спуститись. Аби врятувати товариша по нещастю, підліток, що був поряд, викликав рятувальників, щоб допомогли в порятунку.

Особовий склад олександрійського підрозділу врятував хлопця та “спустив на землю” не ушкодженим.

“Шановні батьки! Контролюйте дозвілля ваших дітей! Поясніть можливі наслідки ризикованих розваг” – прокоментували ситуацію рятувальники.