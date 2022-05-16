Недобудова Олександрії стала пасткою для дитини

Днями, розваги 12-річного мешканця Олександрії завершився викликом місцевих рятувальників, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.
Хлопець забрався на другий поверх недобудови та не зміг самотужки спуститись. Аби врятувати товариша по нещастю, підліток, що був поряд, викликав рятувальників, щоб допомогли в порятунку.
Особовий склад олександрійського підрозділу врятував хлопця та “спустив на землю” не ушкодженим.
Читайте також: Остання можливість для підприємців подати заявку: 100 виробників України отримають $100 тис. як підтримку під час війни
“Шановні батьки! Контролюйте дозвілля ваших дітей! Поясніть можливі наслідки ризикованих розваг” – прокоментували ситуацію рятувальники.