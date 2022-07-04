Недобудови Олександрії підлягатимуть перевірці

Про це повідомили сьогодні, 4 липня, під час проведення наради робочої групи, яка звітувала про результати обстеження дитячих ігрових кімнат Олександрії.

Під час засідання учасники комісії ухвалили рішення продовжити облік та обстеження об’єктів, де можуть проводити вільний час діти та підлітки. Наступними об’єктами, які підлягатимуть обстеженню будуть недобудови на території міста, якими попередня влада не займалася належним чином, попри нещасні випадки, що траплялися під час відвідування їх дітьми та підлітками.

Серед таких недобудов є, наприклад, 10-поверхівка на вул.Сидоренка, а також гуртожиток аграрного технікуму, триповерхова недобудова на Г.Сталінграду тощо.

Попередньо буде складено повний перелік таких споруд, після чого розпочнуть їх перевірку. Орієнтовні терміни виконання – до 25 липня.