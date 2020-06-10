Неймовірна подорож Приютівською громадою: для любителів прекрасного презентували екскурсію «Від індустрії до загубленого раю»

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Нещодавно, у Приютівській об’єднаній територіальній громаді відбулася подорож-презентація з новим туристичним маршрутом на території ОТГ.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Ініціативна група з мешканців громади милувалася гарними, що захоплювали дух, краєвидами маршруту, який розпочався з незвичного туристичного місця поблизу с. Новоселівка — колишнього вугільного розрізу «Морозівський». Дана територія затоплена водою й наразі не діє, а колись тут видобували буре вугілля. Нині на цій хвилястій рівнині, посеред якої розташований розріз, дуже цікаво спостерігати, як природа забирає назад простір, колись відвойований у неї людиною.

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Далі за маршрутом селища Приютівка, де розташована прибережна зона відпочинку із унікальним ландшафтним дизайном. Зокрема, тут розташовані арт-об’єкти, елементи декоративного освітлення та вимощені пішохідні доріжки. У Приютівці туристам також пропонують переправитись через Войнівське водосховище так званим «паромом», який щодня задовольняє потреби мешканців сусідніх населених пунктів.

Подорож продовжується до с. Протопопівка, де представниками німецько-українського підприємства «Ніємія» успішно ведеться мала підприємницька діяльність. Підприємці з Німеччини радо діляться із туристами двадцятирічним досвідом розведення великої рогатої худоби молочних порід, виробництва хліба, хлібобулочних, кондитерських виробів і тістечок. Поряд із цим, господарі пропонують своїм відвідувачам екскурсію своїми володіннями та дегустацію німецької випічки і сиро-молочної продукції.

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Завершують маршрут мальовничі озера, що розташовані поблизу с. Протопопівка. Тут можна скуштувати традиційну козацьку страву куліш. Кухарі мають власний рецепт приготування цієї страви, який вони бережуть і не розповідають нікому. Усе дуже просто, водночасас такого кулішу більше ні в кого не спробуєте. Також туристам пропонують інші м’ясні страви та салати.

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В громаді запевняють, що туристичний маршрут «Від індустрії до загубленого раю» буде цікавим любителям активного відпочинку та гарних краєвидів, як для великих груп, так і для любителів велоподорожей. По всій довжині маршруту передбачено місця для відпочинку чи обіду.

Для бажаючих більш детально ознайомитись з туристичним маршрутом та побувати та екскурсії телефонуйте за номером (098) 911-23-78, Валентина Портна – методист по туризму.

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