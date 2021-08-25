Працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області та відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції доставили громадянина Азербайджанської Республіки до Державної установи «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України» одразу після звільнення з місць позбавлення волі. Там він очікуватиме видворення до країни походження.

На території України 48-річний іноземець перебував з 2008 року, своє становище він не легалізував. Починаючи з 2011 року був засуджений за крадіжку, грабіж, розбій та вбивство. Покарання за останній злочин – розбій з проникненням у житло відбував у Державній установі «Петрівська виправна колонія (№ 49)».

Виявивши неврегульованого мігранта, Управлінням ДМС подано позов до Ленінського районного суду щодо примусового видворення за межі України та поміщення іноземця до пункту тимчасового тримання для оформлення Посольством Азербайджанської Республіки йому свідоцтва на повернення до Азербайджанської Республіки, оскільки свої документи іноземець втратив. Суд задовольнив позовні вимоги міграційників.