Нервові розлади у дітей: як вберегти дитячу психіку під час війни

Через війну українці переживають значне психологічне навантаження, від дорослих до дітей. Багато людей втратили свої домівки, ще більша кількість змушені залишати оселі у пошуках безпечнішого місця перебування. Відтак цей складний період відбивається на житті кожного, особливо на дітях, адже їхня нервова система ще не сформована остаточно.

Наслідками можуть бути прояви нервових тіків, заїкання, депресії та різних тривожних станів. Тому батьки та близькі мають докласти всіх зусиль, аби мінімізувати негативний вплив психотравматичних факторів війни.

Одне з найчастіших проявів неврологічних порушень, яке проявляється у дітей у вигляді різких, неконтрольованих рухів або звуків — це тики. Наприклад, дитина, що страждає від тиків, може швидко й багаторазово кліпати, навіть якщо її очі нічого не дратує.

Види тикових розладів

Виділяють минущі та хронічні тіки, а також найбільш серйозний тіковий розлад – синдром Туретта, при якому фізичні й звукові тіки виникають одночасно. Його частота становить один випадок на 1 000 дитячого населення у хлопчиків й один на 10 000 у дівчаток.

Транзиторний, або минущий, тіковий розлад також містить в собі обидва типи тиків, проте вони досить часто зустрічаються окремо один від одного. Може проявлятися моторними або голосовими тиками з повним зникненням симптомів захворювання протягом року.

Хронічний моторний тиковий розлад без вокального компонента зазвичай триває понад рік. Хронічні вокальні тіки в ізольованому вигляді зустрічаються рідко.

Найчастіше тики з’являються у дітей у віці від 2 до 17 років, середній вік — 6-7 років.

Причини тикових розладів

Серед можливих причин тікових розладів виділяють:

Психоемоційне збудження — найчастіша причина нервових тіків у дітей. Виникнення тіку може спровокувати як гостра психоемоційна травма (переляк, сварка з батьками), так і тривалий несприятливий психологічний клімат сім’ї (брак уваги до дитини, надмірна вимогливість та суворість у вихованні).

«Тік першого вересня». Приблизно у 10 % дітей нервовий тік дебютує у перші дні відвідування школи. Це пов’язано з новими умовами, новими знайомствами, визначеними правилами та обмеженнями, що є сильним емоційним потрясінням для дитини.

Порушення харчування. Недостатність кальцію та магнію в організмі може викликати судомну активність м’язів, зокрема тіки. Перевтома. Хронічне недосипання, тривалий перегляд відеоконтенту, читання книг за поганого освітлення можуть призводити до підвищення активності різних зон головного мозку із залученням екстрапірамідних систем та до розвитку нервових тиків.

Спадкова схильність. Останні дослідження вказують на те, що нервовий тік передається за аутосомно-домінантним типом успадкування (якщо в одного з батьків є дефектний ген, то ймовірність успадкування дитиною становить 50 %). Наявність генетичної схильності не обов’язково призводить до розвитку захворювання, хоча шанс виникнення нервового тіку у таких дітей більший, ніж у дітей без генетичної схильності.

Для діагностики транзиторного тікового розладу у дитини мають бути наявні такі симптоми:

один або кілька моторних тіків (кліпання або знизування плечима) чи вокальні тіки (гудіння, прочищення горла, вигукування слів чи фраз);

тіки мають повторюватися часто, майже кожен день протягом принаймні чотирьох тижнів, але не більше двох місяців поспіль;

прояви, що не спричинені вживанням ліків або певним медичним станом (хвороба Гантінгтона, вірусний енцефаліт).

Транзиторний тіковий розлад у дітей досить часто зникає без лікування.

Як допомогти дитині у разі нервових тіків

Серед дієвих способів надання допомоги під час нервових тіків можна виділити наступні:

Відволікання дитини. Дуже дієвий спосіб тимчасово усунути нервовий тік – знайти дитині цікаве заняття. Це може бути цікава настільна гра, малювання тощо. Такий метод створює в мозку дитини зону активності, яка заглушає патологічні імпульси, що надходять з екстрапірамідної зони, і нервовий тік зникає. Даний ефект є тимчасовим, і після припинення «відволікаючого» заняття нервовий тік відновиться.

Швидке усунення нервового тіку повік. Помірно натискати пальцем в області надбрівної дуги й утримувати протягом 10 секунд. З такою ж силою надавити в області внутрішнього і зовнішнього кута ока, утримуючи протягом 10 секунд. Потім сильно заплющити обидва ока на 3-5 секунд. Під час цього потрібно максимально напружити повіки. Цю послідовність дій слід повторити 3 рази з інтервалом у хвилину. Виконання таких прийомів може знизити вираженість нервового тіку, однак цей ефект тимчасовий — від декількох хвилин до декількох годин.

Психологічна корекція – це дієвий метод терапії у разі простих моторних тіків. Психолог передусім має пояснити батькам, що сприятливе оточення в родині, захист дитини від впливу провокативних факторів є дуже важливими складовими у лікуванні дитини. Конфліктні ситуації, що виникають в родині, слід вирішувати спокійно, без психологічного та фізичного насильства.

У ситуаціях, коли тіки впливають на роботу чи навчання, дієвим методом може стати поєднання когнітивної поведінкової терапії (КПТ) та медикаментозного лікування. Дитині потрібно навчитися контролювати та управляти своїми емоціями у складних психологічних обставинах, оскільки стрес може погіршити тіки або зробити їх частішими. Медикаментозне лікування тіків слід починати, коли усі попередні методи не дали жодного позитивного результату. Препарати призначаються дитячим лікарем-неврологом або дитячим лікарем-психіатром залежно від клінічної картини і даних додаткового обстеження. Тривалість медикаментозної терапії після зникнення тиків становить 6 місяців, потім можна повільно зменшувати дозу препарату аж до повного скасування.

Що робити, щоб мінімізувати та зберегти дитячу психіку під час стресу