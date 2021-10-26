Нещеплених вчителів та чиновників усуватимуть від роботи

8 листопада в Україні почнуть усувати від роботи нещеплених від COVID-19 працівників освіти та чиновників.

Про це йдеться у постанові Кабміну. Згідно з документом, термін усунення встановлюється до отримання щеплення проти COVID-19.

Обов’язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

– центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

– місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

– закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

– Винятком є ​​особи, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації та ті, хто надав медичний висновок про наявність таких протипоказань.

Джерело: УС