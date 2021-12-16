Нескінченний карантин: в Україні продовжили термін адаптивного карантину. Є зміни

Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року.

Відповідні зміни до постанови №1236 ухвалили під час засідання Уряду 15 грудня.

Нагадаємо, з 6 грудня почали діяти нові карантинні норми. Вони стосуються перш за все невакцинованих громадян. Тепер на жовтому рівні епіднебезпеки для відвідування та роботи громадських закладів, ресторанів, спортцентрів, розважальних закладів, участі в масових заходах тощо потрібно принаймні одне щеплення проти COVID-19, чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Окрім того, був зменшений термін дії документа про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: “жовтого” COVID-сертифіката та довідки форми 063-О. Раніше вони були чинними 120 днів, а з 6 грудня їх термін дії становить 30 днів. У випадку, якщо людина не зробила другу дозу вакцини протягом 30 днів, її документ перестає бути чинним.