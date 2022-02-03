Несподіваний демарш Нардепа: О.Воронько образився  і не хоче більше бути «слугою»

Народний депутат від “Слуги народу” і член міжфракційного об’єднання “Розумна політика” Олег Воронько вийшов із фракції “Слуга народу”, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ряду українських ЗМІ.

Зокрема Укрінформ з посиланням на заяву Воронька у кулуарах Верховної Ради 1 лютого повідомляє:

«Пряма мова депутата: “Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції “Слуга народу”… Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, але сьогодні зроблю це”.

Деталі: За словами Воронька, “влада почала цькувати депутатів, які мають власну точку зору на те, що насправді відбувається в країні, тиснути на тих, хто вирішив підтримати об’єднання “Розумна політика” і хто вважає за потрібне голосувати, так як каже совість, а не так як хочуть в Офісі президента”.

Він додав, що після його вступу до команди екс-спікера Дмитра Разумкова “в Офісі президента геть зовсім знесло дах”, бо вранці 28 січня пройшли “одночасні обшуки з залученням озброєних спецпризначенців” у нього вдома, у помешканні його сина, його родичів і друзів.

Воронько назвав це “акцією залякування незгодних з Банковою депутатів монобільшості” і “переслідуванням політичних опонентів”.

По обіді спікер Верховної Ради у залі засідань зачитав заяву Воронька про вихід зі “Слуги народу”. Потім сам О.Воронько в емоційному виступі з трибуни Верховної Ради повторив всі свої тези і назвав фракцію «Слуга народу» такою, що «повністю деградувала останнім часом».

“Я хотів зміни на краще в країні з монобільшістю, але я помилявся. Хоч в команді “Слуги народу” дуже багато кваліфікованих”, — додав Воронько.

За словами нардепа, при цьому правоохоронці не вручали йому офіційну підозру.

“Підозри мені не вручали, але в усіх помешканнях — моєї дружини, матері дружини, сина, родичів — в усіх були обшуки о 7 годині ранку в п’ятницю, 28 січня. Нічого не знайшли. І підозри ніякої немає. Я не розумію, що це було”, — зауважив депутат в інтерв`ю «Suspilne.media».

Передісторія:

Державне бюро розслідувань 28 січня проводило обшуки у народного депутата Олега Воронька, який входить у міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова “Розумна політика”. Слідчі дії проходили в межах кримінального провадження за фактом підроблення документів.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтею 172-(Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності). Під час судового розгляду у Печерському суді депутат нібито надав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про його звільнення з посади директора.

Санкція статті передбачає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 гривень) з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Для довідки: Воронько обраний Народним депутатом від партії «Слуга народу» на парламентських виборах у 2019 році (виборчий округ № 103, м. Олександрія, Долинський, Олександрійський, Петрівський, Устинівський райони) входив до складу фракції “Слуга народу” та є членом міжфракційного об`єднання “Розумна політика”.