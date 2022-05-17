Неспокійна ніч через повітряні тривоги пройшла на Кіровоградщині

Довга й неспокійна ніч! Довгі тривоги й невизначенність! Такою була минула ніч на Кіровоградщині.

Андрій Райкоч прокоментував ситуацію:

83 добу війни зустріли однією з найдовших нічних тривог. В громадах все спокійно.

Сьогодні планується на Запоріжжя останній вантаж великого гуманітарного проєкту! З масштабним завданням справились.

Через найбільші гуманітарні хаби активізуємось із допомогою місцевим переселенцям.

За добу у нас з’явилось на світ 13 діток. Восьмеро дівчаток і п’ятеро хлопчаків. Миколаїв, Херсон, Київ. Все одно наші – з Кіровоградщини, з України.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні Україна переможе!