Нетверезий водій роз’їжджав по Приютівській громаді

У нічній час, під час патрулювання у селі Протопопівка, поліцейські Приютівської громади затримали чоловіка, який напідпитку сів за кермо транспортного засобу.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Приютівської територіальної громади.

Нетверезий громадянин керував автомобілем ВАЗ 2102 з ознаками технічної несправності (не працювали задні габаритні вогні). Патрульні склали протокол водієві за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Поліція нагадує, сідаючи за кермо у стані сп’яніння ви не тільки грубо порушуєте Правила дорожнього руху, але піддаєте небезпеці життя та здоров’я, як власне, так і інших учасників дорожнього руху!