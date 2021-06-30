Невакцинованих проти COVID-19 дітей можуть не допустити до навчання

Дітям, що не вакцинуються проти коронавірусу, можуть запропонувати перейти на дистанційне навчання, повідомляє “Голос Громади посилаючись на пресслужбу МОЗу”.

«Як на мене, слід вводити подібні норми в законі: не допускати в установи освіти дітей, які невакциновані та не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказань», – заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

Також він пропонує ввести обов’язкову вакцинацію для працівників освіти й сфери обслуговування: «Ми не повинні допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість досить важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу».