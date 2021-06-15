Невдовзі українці зможуть обмінювати національні посвідчення водія на території ОАЕ

На засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову, якою затверджено підписаний раніше Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Після набрання чинності Меморандуму громадяни України та Об’єднаних Арабських Еміратів, які переїжджають в державу іншої сторони на проживання, зможуть здійснювати обмін національного посвідчення водія за спрощеною процедурою — без складення теоретичного та практичного іспитів. Запровадження такої процедури створить більш сприятливі умови для громадян України, які проживають в ОАЕ, дозволяючи зберегти фінансові та часові ресурси.

Меморандум укладений безстроково і набере чинності через 60 днів після надсилання Міністерством закордонних справ України Ноти, якою поінформує компетентні органи Об’єднаних Арабських Еміратів про завершення Україною внутрішньодержавних процедур.

Нагадуємо, що Україна має міжнародні договори про взаємне визнання та обмін посвідчень водія з Туреччиною та Іспанією. Наразі тривають перемовини щодо співпраці з Францією, Литвою, Ізраїлем, Республікою Корея та проводиться робота щодо відновлення угоди з Італією.

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