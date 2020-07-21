Невідомі сплюндрували чимало громадських місць та місць відпочинку у Приютівській громаді

У Приютівській громаді прокотилася хвиля неконтрольованих проявів агресії та руйнування, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Вандали зламали саджанці дерев, пошкодили дорожні знаки, сміттєві урни, лавки для сидіння та інше. Чи не найбільше за останній час дісталося спортивним та дитячим ігровим майданчикам, а ще дісталося зупинкам громадського транспорту.

Крім того, на автомобільному шляху Т-12-15 поблизу села Діброви невідомі зламали зупинку громадського транспорту та вкрали облицювальні елементи конструкції. Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників. До цього, вандали пошкодили зупинки в Ізмайлівці, Головківці, Протопопівці та інших населених пунктах громади.

Зокрема, у селищі Приютівка вандали не оминули увагою жодне спеціально обладнане місце для відпочинку дітей: в житловому масиві «Цукровий завод» на дитячому майданчику пошкодили гойдалку та лавку для сидіння; по вул. Межева невідомі відірвали класичну гойдалку та пошкодили гойдалку «Балансир»; по вул. Садова пошкоджено частину конструкційних елементів, зокрема відірвано дерев’яні східці, дах та майданчик для спуску з гірки; по вул. Шкільна вандали відламали дах, пошкодили конструктивні елементи і металеві листи для спуску з гірки. Не обійшли увагою навіть вуличні тренажери, що були встановлені з метою популяризації здорового способу життя.

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