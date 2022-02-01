Невтішна коронавірусна статистика в Олександрії станом на 1 лютого

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 31 січня було зроблено 320 ПЛР-тестів, виявлено 51 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 1 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 266 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 28 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 33 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 1, Онуфріївської – 1, Світловодської – 4, Пантаївської – 3, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 233 хворих, в тому числі 28 дітей.

Усього станом на 1 лютого хворих на пневмонію – 258 осіб, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 66 дітей, з них 20 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 15 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 200 хворих, в тому числі 5 дітей.