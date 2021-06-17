Незабаром – День молоді. Як святкуватимемо?

Заходи до Дня молоді затвердив виконком Олександрійської міської ради на черговому засіданні 16 червня, повідомляє «Голос Громади».

День молоді в Україні відзначається в останню неділю червня, цього року це – 27 червня. Але комплекс відповідних святкових, культурно-розважальних та інших заходів в Олександрійській територіальній громаді розпочнеться вже з початку наступного тижня.

Так, з 21 по 27 червня у соціальних мережах пройде онлайн-челендж «Талановита молодь Олександрії».

25 червня о 10-й годині у міськрайонному Центрі зайнятості відбудеться ярмарок вакансій для молоді.

26 червня, 9-а година: на майданчику біля стадіону «Ніка» проходитиме йога-марафон.

З 10-ї до 12-ї години проляже туристичний маршрут-тур вихідного дня по так званих «Енергетичних місцях Олександрії-Березівки-Приютівки».

Того ж дня «КУБ ХАБ» з 13-ї до 14-ї години проведе у своєму офісі тренінг «Розвиток соціально-комунікативних навичок».

О 14-й годині у ПК «Світлопільський» відбудуться молодіжні інтелектуальні змагання «Ігри розуму».

З 15-ї до 17-ї години триватиме ендьюренс квест-марафон (спеціальні змагання на витривалість) на дистанції від майданчика біля стадіону «Ніка» до площі Соборної. Потім на Соборній площі своєю показовою програмою дивуватимуть глядачів атлети і атлетки ГО «Сильна Олександрійщина». Цей же спортивний колектив спробує встановити рекорд України «150 швидких підйомів підйомів 3-х колінної драбини командою пожежних рятувальників».

О 16.00 у ВСП «Пустельниківський» розпочнеться вечір відпочинку «Ми – молодь української землі». З 19-ї до 22-ї год. на пл.Соборній проходитиме Фестиваль вуличних культур.

Святкова дискотека розпочнеться о 20-й годині у ВСП «Головківський БК». О 21:00 годині на галявині за територією Кіровоградобленерго розпочнеться культурно-розважальний вечір і запалає «Багаття любові». Все це проходитиме 26 червня.

А 27 червня о 9-й годині День молоді відкриватиме піший квест по цікавих місцях Олександрії. Того ж дня ціла низка конкурсів, концертних програм та інших заходів проходитиме на пл.Соборній (детальніше про них «Голос Громади» повідомить пізніше).