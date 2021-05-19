Незабаром: для олександрійських дітей – казкова феєрія від Кіровоградської філармонії

Кіровоградська обласна філармонія запрошує олександрійських дітей і їхніх батьків поринути у світ казок та пригод, повідомляє «Голос Громади».

«Музично-казковий феєрверк», підготовлений мистецьким проєктом дитячої філармонії відбудеться в Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» напередодні Дня міста 29 травня. В програмі обласної філармонії – зустріч з казковими героями, веселі розваги, конкурси, призи «Шоу великої Панди». Початок о 14.00 год.

Крім того, міські заклади культури пропонують цього дня цілу низку власних розважальних заходів біля Палацу культури з 10.30 до 17.00 год.

