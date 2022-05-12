Незабаром ID-картку і закордонний паспорт можна буде оформити одночасно

У рамках експериментального проекту можна буде одночасно оформити ID-картку і закордонний паспорт. Відповідна постанова прийнята Урядом України.

Експериментальним проектом надано можливість особам, які досягли 14-річного віку, одночасно із оформленням ID-картки подати заяву для оформлення закордонного паспорта.

У подальшому, в разі втрати документів або необхідності їх обміну у зв’язку зі зміною персональних даних, особа також може звернутися за одночасним оформленням ID-картки та закордонного паспорта, без необхідності спочатку оформляти ID-картку, а тільки після її отримання звертатися за оформленням закордонного паспорта.

Скористатися такою послугою громадяни України зможуть після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів, тобто після її офіційного опублікування, а також технічної реалізації в інформаційно-комунікаційній системі ДМС.