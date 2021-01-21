Вже наступного тижня в обласному госпіталі запрацює киснева станція. про це анонсував голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, інформує “Голос Громади”.

«Зараз завершуються роботи з будівництва кисневої станції в обласному госпіталі. Була незначна затримка зі спецустаткуванням. Плануємо, що наступного тижня станція запрацює», – зазначив очільник Кіровоградщини.

«Киснева станція – це потужність не лише на час боpотьби з пандемією. Вона пpацюватиме і забезпечуватиме киснем пацієнтів у pеанімаціях, в опеpаційних. По суті, це інвестиція в наші обласні медзаклади на десятки років», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що станцію будували коштом держави та обласного бюджету.