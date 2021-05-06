Незабаром нове приймальне відділення в Олександрійській міській лікарні прийматиме перших пацієнтів

Вчора, 5 травня, міський голова Сергій Кузьменко перевірив хід будівельних робіт та стан готовності до приймання пацієнтів нового приймального відділення в Олександрійській міській лікарні.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Сьогодні у будівлі ще тривають оздоблювальні роботи, ремонт теплого переходу та вузькопрофільних кімнат, зокрема, кабінету магнітно-резонансної томографії. Надалі буде встановлено медичне обладнання. У планах відділення матиме дефібрилятор, кардіомонітор, центральна станція моніторингу, аналізатори, апарати серцевого масажу тощо.

Через те, що надходження коштів на будівництво та облаштування нового приймального відділення відбувається з різних джерел, міська влада тримає це питання на контролі та проводить переговори з керівництвом області, нардепами аби наша лікарня отримала дороговартісне обладнання. У першу чергу, мова йде про МРТ, вартість якого сягає 20 млн грн.

«У приймальному відділенні буде все необхідне для того, щоб ця будівля та інфраструктура лаконічно вписалася в систему надання медичної допомоги в Олександрійській міській лікарні», – зазначив голова міста Сергій Кузьменко.