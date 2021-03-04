Незабаром олександрійці кататимуться на «Олександрійському транспорті»

Рішення про створення муніципального транспортного підприємства ухвалив виконком, повідомляє «Голос Громади».

Одним з пунктів порядку денного сьогоднішнього засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради було створення комунального підприємства, яке носитиме назву «Олександрійський транспорт». А перед початком розгляду питань черги денної міський голова Сергій Кузьменко надав свої пояснення присутнім на засіданні стосовно суті даного проєкту рішення.

За його словами, потреба у комунальному транспортному підприємстві в Олександрії назріла давно: зокрема постійна проблема з перевезеннями пасажирів пільгових категорій спричинювала певну соціальну напругу серед жителів міста. Взявши на себе значну частину транспортного навантаження, комунальне підприємство покликане буде зняти цю проблему і загалом поліпшити якість послуги з перевезення пасажирів громадським транспортом у місті.

«Наразі є чітке розуміння механізму запровадження роботи комунального транспортного підприємства. Це буде співпраця з установою «Укргазбанк», автобуси міська рада візьме у лізинг. Я сподіваюся, що міська рада схвалить дане рішення виконкому і вже восени цього року на міських маршрутах з`являться зручні автобуси комунального підприємства «Олександрійський транспорт», – сказав міський голова.

Як доповнив потім під час обговорення питання начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко, ніколи ще в історії Олександрійської міської ради не було транспортного підприємства, напряму їй підпорядкованого. Відоме з давніх радянських часів олександрійське АТП 13506, яке займалося в тому числі й перевезеннями на міських автобусних маршрутах, «дожило» до 2005 року, ще маючи на той час частку державної власності, але потім припинило цю діяльність. Відтоді в місті пасажироперевезення громадським транспортом виконують тільки приватні підприємства. Комунальне автобусне підприємство, фінансування якого частково буде закладене у міський бюджет, стане їм альтернативою. Тепер остаточне слово – за депутатами Олександрійської міської ради, яке вони повинні будуть сказати на найближчій черговій сесії.