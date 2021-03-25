Незабаром олександрійці матимуть «Все для саду та городу»

Ярмарок під назвою «Все для саду та городу» проходитиме в Олександрії з 6 по 18 квітня цього року, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на сьогоднішньому засіданні погодив підприємцю О.Чебоненку місце розташування ярмарку – роздрібної торгівлі насіннєвим матеріалом та іншими видами товарів для садівництва і городництва – на майданчику біля КСК «Ніка» за умови сплати ним збору за ринкові послуги та дотримання правил карантину рослин і виконання чинних вимог законодавства щодо санітарних та протиепідемічних норм.