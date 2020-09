Незабаром Україна долучиться до всесвітнього дня прибирання, у рамках якої реалізується кампанія «Побачив? Прибери!»

19 вересня 2020 року о 10:00 Україна разом із мільйонами активістів зі 180 країн світу вийде на Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». В акції візьмуть участь люди, незалежно від віку та географії. Українці із міст та містечок, сіл та селищ об’єднаються заради досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття, повідомляє «Голос Громади».

«У рамках акції буде реалізована кампанія «Побачив? Прибери!». Загальна ідея акції полягає в тому, щоб допомогти людям помітити глобальну проблему зі сміттям в навколишньому середовищі, разом зменшувати забруднення та не утворювати відходи, які сотні років будуть засмічувати Землю. Зробимо Україну чистою разом!», – закликає Президент LDU Юлія Мархель.

Цього року акція відбудеться із дотриманням карантинних норм та правил техніки безпеки. Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок, рукавичок та врахування соціальної дистанції. У зв’язку з цим Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» пропонує три форми участі:

Індивідуальні прибирання. Прибирання із друзями або родиною може стати оригінальною формою дозвілля. А для мотивації – перетворіть його на змагання. Обирайте забруднене місце й сміливо вирушайте вперед. Після прибирання важливо донести зібране до найближчого сміттєвого баку. За можливості – відсортувати зібране і здати в найближчий пункт прийому вторинної сировини. Збиратися в групи можна, але кількість учасників має бути обмежена, а площа – достатньо велика для дотримання соціальної дистанції. Закликаємо учасників робити фото на локаціях до і після прибирання та відмічати організаторів у соціальних мережах #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday, щоб бути прикладом для інших. Результати своїх прибирань фіксуйте на сайті letsdoitukraine.org та надсилайте у мессенджері для висвітлення досягнень по збереженню довкілля на місцевому рівні

Картографування. Встановлюйте безкоштовний мобільний додаток «TrashOut» або використовуйте ресурс Мінекології https://ecomapa.gov.ua/ та відмічайте забруднені й очищенні території.

У Всесвітньому дні прибирання беруть участь громадяни України, комерційні та некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднуються до акції на рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби масової інформації, зірки та лідери громадської думки. У 2015 р. до акції долучилося понад 500 000 учасників у 24 областях на 2832 локаціях. У 2017 році ГО “Let’s do it Ukraine” об’єднали понад 1 100 000 учасників та 4760 локацій по всій території країни. У 2018 році до прибирання в Україні долучилася Президент Естонії – Керсти Кальюлайд.

Організатор акції – Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» спільно з міжнародним рухом «Let’s Do It World» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, Міжнародного молодіжного руху School Recycling World, Всеукраїнського молодіжного центру, Національної молодіжної ради України, Інформаційного агентства «112-Україна», експертів чистоти ТОВ «ЧЕЛА Україна», компанії Opti, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.

Приєднуйтесь! Деталі на сайті www.letsdoitukraine.org та в соціальних мережах https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco, https://www.instagram.com/letsdoitukraine.