Незабаром в Олександрії – дві вистави драматичного театру з м.Коломиї

В Олександрійському Палаці культури «Світлопільський» заплановано проведення двох вистав Коломийського обласного українського драматичного театру ім.І.Озаркевича, повідомляє «Голос Громади».

Це будуть вистави казки «Котигорошко» та комедії Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля». Час їхнього проведення погоджено на 29 вересня з 13-ї до 18-ї годин за умови дотримання адміністрацією Коломийського обласного драматичного театру усіх нормативно-правових актів з питань протидії поширенню корона вірусної хвороби.