Незабаром в Олександрії з`являться «лицарі плаща і шпаги»

В олександрійській ДЮСШ №2 відкрилося відділення фехтування, повідомляє «Голос Громади».

Рішення дозволити комунальному закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» відкрити відділення нового виду – фехтування – ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на черговому засіданні 3 вересня.

Відділення юних фехтувальників розпочинає свою роботу вже з перших чисел вересня. Для цього в штатний розпис ДЮСШ-2 введено 1 штатну одиницю тренера-викладача.

За великим рахунком, цей шляхетний і красивий вид спорту для Олександрії – не новина: ще в середині радянських 80-х років в нашому місті відкрилася було дитячо-юнацька секція фехтування на шаблях. Належала вона Всесоюзному (українському) фізкультурно-спортивному товариству «Авангард» і працювала у спеціально облаштованому відповідним інвентарем підвальному приміщенні житлового будинку по вул.Братській (кол. вул.Калініна). Діяла секція аж до початку двотисячних років і потім була закрита керівництвом ФСТ «Авангард» (вже на той час трансформованого в ФСТ «Україна»), як безперспективна: дітей до секції стало ходити все менше і менше. Єдиний тренер того відділення був «скорочений», вийшов на пенсію і через хворобу за декілька років по тому, на жаль, пішов з життя. Більше тренерів-фахівців з фехтування в Олександрії не було. На момент закриття секції у ній тренувалися всього четверо підлітків: два хлопці і дві дівчини…

Ось такою була попередня історія. Нині ж, очевидно, відкриється нова сторінка олександрійського фехтування: як повідомив спеціально «Голосу Громади» на наше прохання директор ДЮСШ №2 Віталій Флоря, зараз в Олександрії постійно проживає кваліфікований тренер з фехтування, який переїхав до нашого міста з Донецької області ще у 2014 році. Він має вищу кваліфікацію, свого часу працював старшим тренером команди з фехтування на Донеччині, а проживаючи в Олександрії, донині тренував дітей за цим же профілем у Пантаївському інтернаті. За словами В.Флорі, передбачається, що до відділення у ДЮСШ №2 наберуть три групи майбутніх фехтувальників – всього 36 юних спортсменів. Як відомо, спортивне фехтування – олімпійський вид, поділяється на три підвиди: шпага, рапіра і шабля. Які з цих різновидів культивуватимуться в нововідкритій секції у подальшому, наразі невідомо: як сказав директор спортшколи, «Поки що будемо виходити з наявного інвентаря». За його словами, все спортивне обладнання ще радянського зразка, яке служило тодішній секції шаблістів (обладунки, шаблі, фехтувальні доріжки, стінні зеркала та інше), збереглося до нинішнього часу. Тренування юних спортсменів проходитимуть також у «традиційному» підвалі на вул.Братській, заняття для юних «мушкетерів» (як і у всіх інших секціях ДЮСШ №2) будуть безкоштовними.