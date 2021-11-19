Нічне ДТП на тому ж проблемному перехресті в Олександрії. Які дії влади?

Знову аварія і знову на славнозвісному аварійному перехресті біля автозаправки “ОККО”, повідомляє “Голос громади”.

Минулої ночі на цьому перехресті постраждало декілька автомобілів, один з яких зазнав сильних ушкоджень передньої частини транспорту, іншій злетів на узбіччя дороги. Ймовірно, одна автівка наздогнала іншу, яка чекала змоги переїхати перехрестя, не дотримуючись швидкісного режиму.

Подробиці ДТП достовірно не відомі, так само як і доля водіїв постраждалих ТЗ.

За словами олександрійців, проблемою аварійності даного перехрестя є те, що він не регульований. Влада міста звернула увагу на цю проблематику та, за їх повідомленням, вже замовили світлофор. Обіцяють, що у лютому наступного року, пристрій для регулювання руху буде облаштований, що забезпечить зменшення аварійності цієї ділянки дороги.

Джерело: “Х,Алекс”.