Німеччина продовжуватиме сприяти системі МВС України у воєнний період

Питанням подальшої взаємодії з урахуванням ситуації в Україні була присвячена зустріч Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з Надзвичайним та Повноважним Послом ФРН в Україні Анкою Фельдгузенд, що відбулася сьогодні, 25 травня.

Денис Монастирський подякував німецьким партнерам за підтримку у надзвичайно складний для України час та безпосереднє сприяння системі МВС України у виконанні завдань в умовах війни.

«Ми вдячні за гуманітарну допомогу для органів системи МВС, надану Німеччиною. Окремо хочу підкреслити ефективність взаємодії із українськими рятувальниками», – зазначив очільник МВС.

Під час зустрічі сторони визначили напрямки подальшої взаємодії щодо підтримки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, йшлося про залучення німецької сторони до проведення гуманітарного розмінування території України, а також активізацію технічної підтримки ДСНС Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Крім того, обговорювалася можливість співробітництва із Німецькою Службою технічної допомоги (THW) за напрямами діяльності органів системи МВС України.