Норми бездимного законодавства: нові заборони щодо курців

Доведено, що безпечного куріння не існує. А переважна більшість пасивних курців змушені дихати тютюновим димом та вторинними аерозолями проти своєї волі. Як у такому випадку захистити себе та своїх рідних від небезпечних сполук, які курці випускають у повітря?

16 грудня 2021 року Верховна Рада України ухвалила антитютюновий Закон №1978-IX (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1978-20#n296). Його норми мають на меті зменшити привабливість тютюнових виробів, захистити від впливу вторинного тютюнового диму, викидів від електронних сигарет та аерозолю тютюнових виробів для нагрівання у публічних приміщеннях тощо.

Які правила запроваджуються щодо захисту бездимного середовища з 11 липня 2022 року, зокрема, для курців, для суб’єктів господарювання та некурців, читайте у статті https://cutt.ly/UJzNTCa

❗Виконання законів і турбота про здоров’я людей є вкрай важливими для наближення перемоги України