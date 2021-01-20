«Норовистий» автобус в Олександрії накоїв клопоту (без водія)

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Доволі незвичне повідомлення, яке за своїми ознаками відноситься до дорожньо-транспортних пригод, надійшло 16 січня о 13:53 до Олександрійського відділу поліції, повідомляє «Голос Громади» за отриманою в міськвідділі інформацією.

Подія мала такий вигляд: міський автобус одного з пасажирських маршрутів був припаркований на своїй кінцевій зупинці – привокзальній площі Олександрії.  Несподівано, без пасажирів та водія, транспортний засіб самовільно  зрушив з місця у обраному ним самим напрямку та проїхавши деяку відстань, наткнувся на найближчу огорожу… На щастя, ніхто з навколишніх людей не постраждав.

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Олександрійська міська поліція у причетність до даної події «темних сил» чи якоїсь іншої  містики не повірила і отриману інформацію зареєструвала до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Наразі за фактом цієї ДТП проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям водія (водіїв)  згідно правил дорожнього руху України.

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