Нова форма звітності: що чекає роботодавців?

Нагадаємо, від сьогодні, 07 липня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства економіки України від 12.04.2022 №827-22, яким затверджено нова форма звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання.

Складовою нової форми звітності є додаток «Відомості про вакансію(ї)». Цей додаток може бути заповнений роботодавцем самостійно, за допомогою фахівця центру зайнятості чи виключно таким фахівцем. Це передбачено пунктом 5.1 розділу V Порядку.

Консультації щодо заповнення відомостей надаються під час особистої зустрічі фахівця з роботодавцем або шляхом електронної комунікації, тобто надсилання/отримання повідомлень електронною поштою.

Бланк оновленої форми звітності та Порядок її подання можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/KLuLBeU.

Якщо у вас виникають питання, пов’язані зі сферою зайнятості, звертайтеся до найближчого центру зайнятості чи філії за місцем вашого перебування або за телефонами, що розміщені тут https://cutt.ly/oJ8G2q9