“Нова пошта” дісталася будинків олександрійців – в під`їздах встановлюють комірки для отримання посилок

Так-так! Саме в одному з багатоповерхових будинків в Олександрії по вул. 6 Грудня з`явився такий поштомат “Нової пошти”, повідомляє “Голос Громади”.

Це досить зручно, швидко й мобільно для молоді. Посилку можна забрати у будь-який час доби та без черг.

Такими поштоматами можна пересилати все, що завгодно, проте розмір посилки не має перевищувати розміру 40Х60Х30 см. Фіксована ціна посилки складає 35 грн з будь-якої точки країни.

Крім того, у додатку компанії можна відстежити місцезнаходження найближчого поштомату та спеціальній мапі.

Зазначимо, що можна встановити поштомат і у вашому будинку, біля місця роботи, в найближчому магазині й т.п., достатньо заповнити анкету й надіслати для розгляду.