Нова послуга в платіжках від «Теплокомуненерго» (Роз`яснення для олександрійців)

В Олександрії на багатоповерхових будинках КП «Теплокомуненерго» вивішують списки нарахувань за надання послуг опалення за листопад поточного року. Повідомляє «Голос Громади»

Тепер у “документі” з’явилася нова графа «МЗК» (місця загального користування).

Що це за послуга:

Нарахування здійснюється до розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, відокремлюється від показників теплового лічильника та розподіляється на всі житлові та нежитлові приміщення, які знаходяться в багатоповерховому будинку, в тому числі і на ті, що обладнані індивідуальними системами опалення. Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення приймається як частка від загального обсягу теплової енергії в розмірі 5% від показників лічильника і також розподіляється на всі житлові та нежитлові приміщення.

У випадку наявності в будівлях приладів опалення в місцях загального користування, а саме сходові клітини, вестибюлі, колясочні, сміттєкамери, тощо додатково змінюється від 10-18% теплової енергії, в залежності від етажності будівлі:

Двоповерхова -18%;

Триповерхова – 16%;

Чотириповерхова – 14%;

П’ятиповерхова – 12%;

Шестиповерхова та вище – 10%.

Тому, відсоток по будівлях нараховано по різному.

Пояснюється, що нарахування здійснюються згідно з вимогами законодавства, оплата опалення місць загального користування виділена в окрему колонку. Така практика вже застосовується в інших містах України.

З приводу питань щодо нарахувань за теплову енергію радимо звертатись до відділу відомства за тел.: 095-563-84-61, 067-521-33-63.