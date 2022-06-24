Нова професія під час війни – (не)реально?

Цілком реально! Разом із центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Окрім робітничих професій, які можна здобути в ЦПТО, а їх понад 95 – https://is.gd/kmt2T4, маємо унікальні пропозиції, які точно будуть актуальними на ринку праці під час війни і в післявоєнний період.

Оператор дронів

Професійне навчання відбувається для потреб аграріїв і промисловців. Слухачі опанують як теоретичний матеріал про типи безпілотних літальних апаратів, так і практичні навички роботи з ними.

Де здобути навички керування дронами: Полтавський центр ПТО ДСЗ, Державний навчальний заклад Одеський центр ПТО ДСЗ, Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ

Монтажник віконних та дверних конструкцій. Ізолювальник з термоізоляції

Українські будинки мають бути затишними, теплими та ошатними. Уже зараз в деокупованих регіонах є потреба в спеціалістах з монтажу металоконструкцій.

Де здобути часткову кваліфікацію: Львівський центр ПТО ДСЗ, Одеський ЦПТО, Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Школа фермерства

Унікальний проєкт для майбутніх аграріїв. Особливості вирощування овочів на відкритому та закритому ґрунту, вирощування квітів та декоративних рослин, ягід, бджільництво, виноградарство, а також – основи маркетингу, бізнес-планування, оподаткування власної справи та питань регулювання праці в сільському господарстві.

Де здобути навички: Полтавський ЦПТО, Львівський ЦПТО, Рівненський ЦПТО, Дніпропетровський ЦПТО, Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ, Одеський ЦПТО.

ІТ-технології

Офісні технології, розробка вебсайтів, проєктування та креслення, комп’ютерна графіка та вебдизайн, тестувальник програмного забезпечення.

Де здобути навички: Рівненський ЦПТО, Дніпропетровський ЦПТО, Одеський ЦПТО.

Якщо вас зацікавила ця інформація, зверніться до найближчого центру зайнятості за місцем вашого перебування або до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.